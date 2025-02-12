İran'da enerji krizi: Tasarruf amacıyla okullar ve kamu kurumları tatil edildi

AA & Ensonhaber

Dünyanın en büyük doğalgaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran’da, benzeri görülmemiş bir enerji krizi yaşanıyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin gaz, elektrik, su, para ve çevre konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.

Giderek derinleşen enerji kriziyle ilgili bugün bir dizi uygulama devreye alındı.

İran'ın birçok eyaletinde, enerji tasarrufu amacıyla okullar ve kamu kurumları bugün tatil edildi.

TASARRUF İÇİN OKULLARI VE KAMU KURUMLARINI TATİL ETTİLER

Kararın, soğuk havadan kaynaklı enerji tüketiminde meydana gelen artışın düşürülmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Derslerin uzaktan eğitimle yapılacağı açıklandı.

Öte yandan Tahran'da da aynı gerekçeyle çarşamba günü Demavend ve Firuzkuh ilçeleri dışında Tahran'da üniversiteler dahil tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumları tatil edilmişti.

İRAN'DA NEDEN ENERJİ KRİZİ YAŞANIYOR?

İran, bölgedeki nüfuzunun azalmasının yanında birçoğu Trump döneminde başlatılan kapsamlı yaptırımlardan kaynaklanan ekonomik sorunlar ve bunlarla bağlantılı olarak enerji sorunlarıyla da boğuşuyor.

Dünyanın en büyük doğalgaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran, son aylarda ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı yatırımları ve hızla artan enerji talebi nedeniyle tarihinin en ciddi enerji krizlerinden birini yaşıyor.

Enerji tedarikindeki aksaklıklar ve sanayi sektöründeki kesintiler, ülke ekonomisine milyarlarca dolarlık zarar verirken halkın günlük yaşamını ve temel altyapı hizmetlerini de doğrudan tehdit ediyor.

Derinleşen enerji krizi, ülkeyi ekonomik olarak zorlarken tarım gibi hayati sektörler ile sosyal ve siyasi alanda dahil çok boyutlu bir çıkmazın eşiğine sürüklüyor.

MİLYARLARCA DOLARLIK KAYIP

İran hükümetine ait verilere göre, ülkede, günlük 350 milyon metreküplük doğalgaz açığı ve 17 elektrik santralinin devre dışı kalması nedeniyle sanayi üretiminde yüzde 30 ila 50 oranında bir düşüş yaşanacağı öngörülüyor.

Bu durumun zaten büyük bir krizde olan İran ekonomisine milyarlarca dolarlık kayıp olarak yansıyacağından endişe ediliyor. İran'ın iç meseleleri ve dış politikadaki belirsizlikler, halk üzerinde de derin bir etki oluşturuyor.

2025’in başlarında, hükümetin çeşitli ekonomik reformlar önerdiği görülse de dış baskıların ve iç ekonomik zorlukların bu reformların başarılı olup olmayacağını zorlaştıracağı düşünülüyor.

İran, bu zorlu döneminde, hem iç politikada hem de uluslararası ilişkilerde çözüm arayışlarını sürdürüyor.