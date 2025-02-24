İran'da enerji tasarrufu amacıyla okullar ve kamu kurumları tatil edildi

AA & Ensonhaber

İran'ın Doğu Azerbaycan, Kazvin, Kum, Kirmanşah, Kürdistan, Elburz, Zencan, Hemedan, Doğu Azerbaycan, Erdebil, Gilan, Mazenderan, İlam, Rezevi Horasan, Gilan ve Fars eyaletlerinde üniversiteler dahil tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumları pazartesi günü tatil ilan edildi.

İran medyasında yer alan haberlere göre kararın soğuk havadan kaynaklı enerji tüketiminde meydana gelen artışın düşürülmesi amacıyla alındığı belirtildi.

Derslerin uzaktan eğitimle yapılacağı bildirildi.

SICAKLIKTA BELİRGİN DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Tahran Valiliği tarafından yapılan açıklamada da soğuk havalardan kaynaklı enerji tüketiminde tasarruf yapılması için Tahran'da üniversiteler dahil tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumlarının kapalı olacağı bildirildi.

Kararın Enerji Tüketimi Yönetimi Çalışma Grubu'nun talebine dayanarak alındığı aktarıldı.

Tahran eyaleti Meteoroloji Dairesi'ne göre başkentte bu hafta salı gününe kadar sıcaklıkta belirgin bir düşüş bekleniyor.

Bu düşüşe eyalette yer yer don olayının da eşlik edeceği belirtildi.