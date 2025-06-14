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Haber Merkezi

Orta Doğu'da gerilim yüksek...

İsrail’in İran’a yönelik dün başlattığı "Yükselen Aslan" saldırısı ve İran'ın giriştiği misilleme aralıklarla gece boyu sürdü.

KARŞILIKLI SALDIRILAR SÜRÜYOR

İran da İsrail'e yönelik "Gerçek Vaat 3" ismini verdiği saldırı başlattı.

Droneların yanı sıra yüzlerce balistik füzenin fırlatıldığını saldırıda Tel Aviv'de patlamalar yaşandı.

Bazı füzeler İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aştı ve patlamalara neden oldu.

TAHRAN'DA PATLAMALAR SÜRÜYOR

İsrail'in dün sabaha kadar İran'ın birçok kentine gerçekleştirdiği ani hava saldırılarına misilleme olarak dün akşam İran'dan Tel Aviv'e füze saldırısı gerçekleşti.

Bu sabah saatlerinde de Tahran'da yeni patlamalar duyuldu.

CAN KAYBI 168'E YÜKSELDİ

İran medyası, İsrail'in gece boyu düzenlediği saldırılarda 20'si çocuk 60 kişinin öldüğünü bildirdi.

Toplamda ise Tahran'da 150 kişinin, Tebriz'de ise 18 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

NÜKLEER TESİSTE SIZINTI

Gece boyu aralıklarla karşılıklı saldırılar devam etti.

İsrail gece yarısı İran'ın batısındaki Mehrabad Havalimanı yakınlarını vurdu. Bölgede yangınlar çıktı.

İsrail güçleri; İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki nükleer tesislerini de hedef aldı.

İran tesislerde kısıtlı hasar oluştuğunu duyurdu.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ise Natanz Nükleer Tesisi'nde radyasyon ve kimyasal sızıntı olduğunu açıkladı.

Tel Aviv'de de gece boyu sirenler susmadı.

İRAN: MEHRABAD HAVALİMANI PİSTLERİNDE HASAR OLUŞMADI

İsrail de İran'a hava saldırısı düzenledi. İran devlet medyası, İsrail ordusunun Tahran'ın Mehrabad Havalimanı'na düzenlediği hava saldırısında, savaş uçaklarının bulunduğu hangarın hedef alındığını bildirdi.

İran, İsrail'in gece saatlerinde Mehrabad Havalimanı'na gerçekleştirdiği saldırıda pistlerin zarar görmediğini bildirdi.

Saldırının araç ekipman binasının arkasında ve savaş jetlerinin hangar bölgesini hedef aldığı, pistler, ana binalar ve havalimanı tesisleri bölgesinde herhangi bir hasar meydana gelmediği belirtildi.

HAMANEY: İSRAİL BU SUÇTAN SAĞ KURTULAMAYACAK

İran lideri Ali Hamaney, İsrail'in ülkesine yönelik saldırıları nedeniyle işlediği suçtan sağ kurtulamayacağını belirtti.

Hamaney, "Silahlı kuvvetler kararlılıkla hareket edecek ve aşağılık Siyonist rejimi perişan edecektir. Siyonist rejim bu suçtan sağ kurtulamayacaktır. İran halkı emin olsun ki bu konu hiçbir şekilde hafife alınmayacaktır." ifadelerini kullandı.

İran lideri Hamaney, İsrail'in saldırılarının ardından verdiği ilk mesajında İsrail'e sert karşılık vereceklerini açıklamıştı.