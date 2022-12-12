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    İran'da ikinci bir gösterici daha idam edildi

    Mahsa Emini'nin hayatını kaybetmesi sonrası soluğu sokaklarda alan protestocular için idam kararı verilmeye başladı. Ülkede bu sabah idama mahkum edilen bir kişinin daha cezası infaz edildi.
    • 12.12.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 11:10
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    İran'da ikinci bir gösterici daha idam edildi

    İran'da Mahsa Emini'nin ölümüyle başlayan gösteriler devam ediyor.

    22 yaşındaki Emini, başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan bir süre sonra 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti.

    Birçok ülkede infiale yol açan olay ardından gencinden yaşlısına birçok kadın, sokaklara dökülerek eylemler düzenlemeye başladı.

    Öte yandan kadınların sokakta saçlarını kesmesi ise eylemlerin simgesi haline geldi.

    Göstericiler idam sehpasına çıkarılmaya başladı

    Bu süreçte sık sık güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelen göstericiler için İranlı milletvekilleri katı cezalar verilmesi çağrısında bulundu.

    Bunun üzerine tüm şehirlere yayılan gösterilere katılanları idam sehpasına çıkarmaya başlayan Tahran yönetimi, bir haftalık aradan sonra ikinci infazı gerçekleştirdi.

    İran da ikinci bir gösterici daha idam edildi #1

    11 kişi idama mahkum edildi

    8 Aralıkta idam sehpasına çıkarılan Muhsin Şikari adlı gösterici, Mahsa Emini protestolarıyla bağlantılı idam edilen ilk kişi oldu.

    3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 11 kişi idama mahkum edilmişti.

    İran da ikinci bir gösterici daha idam edildi #2

    İkinci idam

    İkinci bir infaz olayı da bugün gerçekleştirildi.

    Protestolarda Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı milis güç 2 Besic üyesini öldürdüğü ve 4 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle idama mahkum edilen 23 yaşındaki Mecidrıza Rahnavard’in cezası, bu sabah Meşhed kentinde halka açık bir şekilde infaz edildi.

    Mecidrıza Rahnavard, kasten adam öldürmek, devlete karşı savaş açmak ve 4 kişiyi kasten yaralamak suçlarından idama mahkum edilmişti.

    İran da ikinci bir gösterici daha idam edildi #3


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