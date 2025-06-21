İran'da İsrail'le bağlantılı 54 kişi yakalandı

İran'ın Huzistan eyaletinde İsrail'i destekledikleri ve halkın psikolojik güvenliğini tehdit ettikleri gerekçesiyle onlarca kişi yakalandı.

Huzistan Başsavcısı Emir Halfiyan, yaptığı açıklamada İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından başlatılan güvenlik soruşturmaları kapsamında çeşitli şekillerde İsrail'i destekleyen, düşman lehine istihbarat toplayan, İran aleyhine propaganda yapan ve toplumda huzursuzluk oluşturmaya çalışan 54 kişinin tespit edilerek gözaltına alındığını duyurdu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Söz konusu kişilerin sosyal medya ve diğer iletişim ağları üzerinden gerçek olmayan söylentiler yayarak ülke içi güvenliğini hedef aldığını belirten Halfiyan, olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğünü ifade etti.