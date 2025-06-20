Donald Trump: ABD'nin İran'a müdahalesine gerek kalmayabilir

Hafta sonunu geçirmek için gittiği New Jersey'de uçaktan inişte gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD'nin olası müdahalesiyle ilgili konuştu.

Trump, İsrail'in bombalamalarda yerin altına inmede sınırlı bir kapasitesi olduğunu söyleyerek, "Ne olacağını göreceğiz. Belki de buna (müdahaleye) gerek kalmayacak" dedi.

İran'ın 'ABD müzakerelerde ciddiyse İsrail'den hava saldırılarını durdurmasını niye istemediği' yönündeki sorusuna Trump, "Şu anda böyle bir talepte bulunmanın çok zor olduğunu düşünüyorum" yanıtını verdi.

"İRAN'LA KONUŞTUK VE NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

İsrail'in çatışmalarda kazandığını savunan Trump, müzakereler için de "Hazırız, istekliyiz ve yetenekliyiz. İran'la konuştuk ve ne olacağını göreceğiz. Sadece insanların akıllarını başlarına toplayıp toplamayacaklarını görme zamanı" ifadelerini kullandı.

Trump, 'Avrupalıların İran'la görüşmesinin hiç yardımcı olmayacağını ve İran'ın kendileri ile görüşmek istediğini' söyleyerek bunun için İran'a maksimum iki hafta süre verdiğini yineledi.