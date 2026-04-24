İran'da İstanbul ve Maskat seferleri yeniden başlıyor

İran, uzun süredir kapalı olan dış hat uçuşlarını yeniden devreye alma kararı aldı. Tahran’daki ana havalimanından yapılacak ilk uluslararası seferlerin İstanbul ve Maskat hattında başlayacağı açıklandı.

TAHRAN HAVALİMANI, YENİDEN ULUSLARARASI UÇUŞLARA AÇILIYOR

İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre, 25 Nisan itibarıyla dış hat uçuşları yeniden başlatılıyor.

Bu kapsamda ilk uçuşların, İstanbul ve Maskat destinasyonlarına yapılacağı bildirildi.

Yeni uçuş planında İran merkezli birkaç hava yolu şirketi görev alacak.

Iran Air, Mahan Air, Iran Air Tour ve Sepehran Airlines tarafından gerçekleştirilecek seferlerin, ilerleyen günlerde güncellenmesi bekleniyor.

SAVAŞ NEDENİYLE UÇUŞLAR DURDURULMUŞTU

İran’daki havalimanları, 28 Şubat’ta başlayan çatışmalar sonrası güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı.

Söz konusu süreçte ülke genelinde hava trafiği büyük ölçüde durdurulmuş, uluslararası uçuşlar askıya alınmıştı.

İran Sivil Havacılık Kurumu, uçuş programının önümüzdeki günlerde yeni izinlerle birlikte genişletileceğini açıkladı.

Yetkililer, hava trafiğinin kontrollü şekilde yeniden açılacağını ve güvenlik prosedürlerinin öncelikli olacağını belirtiyor.