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İran'da kaza yapan Türk tırı yağmalandı
Türkiye'den İran'a tavuk götüren Türk tırının devrilmesiyle etrafa saçılan tavuk kolileri, yoldan geçenler tarafından alındı.
- DHA
- 07.11.2021 - 14:39
- Güncelleme : 07.11.2021 - 15:18
İran'ın Merivan ketindeki dağlık bölgede Türkiye'den yüklenen tavuk kolilerini taşıyan ismi belirsiz sürücünün kontrolündeki Türk tırı, yan yatarak devrildi.
Tırdaki tavuk kolileri etrafa saçılırken, şoför kazadan yara almadan kurtuldu.
KOLİLERİ YAĞMALADILAR
Bu sırada yoldan geçenler kolileri araçlarına yüklemeye başladı. Şoför yağmaya karşı çıktı ancak engel olamadı.
Olayın yaşandığı o anlar kameraya yansıdı.
İran'da kaza yapan Türk Tırı yağmalandı VİDEO