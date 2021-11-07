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    İran'da kaza yapan Türk tırı yağmalandı

    Türkiye'den İran'a tavuk götüren Türk tırının devrilmesiyle etrafa saçılan tavuk kolileri, yoldan geçenler tarafından alındı.
    • DHA
    • 07.11.2021 - 14:39
    • Güncelleme : 07.11.2021 - 15:18
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    İran'da kaza yapan Türk tırı yağmalandı

    İran'ın Merivan ketindeki dağlık bölgede Türkiye'den yüklenen tavuk kolilerini taşıyan ismi belirsiz sürücünün kontrolündeki Türk tırı, yan yatarak devrildi.

    Tırdaki tavuk kolileri etrafa saçılırken, şoför kazadan yara almadan kurtuldu.

    KOLİLERİ YAĞMALADILAR

    Bu sırada yoldan geçenler kolileri araçlarına yüklemeye başladı. Şoför yağmaya karşı çıktı ancak engel olamadı.

    Olayın yaşandığı o anlar kameraya yansıdı.

    İran'da kaza yapan Türk Tırı yağmalandı VİDEO

    İran da kaza yapan Türk tırı yağmalandı #1

    İran da kaza yapan Türk tırı yağmalandı #2

    İran da kaza yapan Türk tırı yağmalandı #3

    İran da kaza yapan Türk tırı yağmalandı #4

    İran da kaza yapan Türk tırı yağmalandı #5

    İran da kaza yapan Türk tırı yağmalandı #6

    İran da kaza yapan Türk tırı yağmalandı #7

    İran da kaza yapan Türk tırı yağmalandı #8

    İran da kaza yapan Türk tırı yağmalandı #9

    İran da kaza yapan Türk tırı yağmalandı #10

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