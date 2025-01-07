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Haber Merkezi

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Mehrabad Havalimanı'nda ilginç anlar yaşandı.

Havalanının dinlenme bölümünde oturan genç bir kadın, Şii molla tarafından başını kapatması üzerine bir emir aldı.

Mollanın sözlerine sinirlenen kadın ise bağırarak tepki gösterdi.

MOLLANIN SARIĞINI KAPTI

Tüm havalimanı, ikili arasında yaşanan diyaloğa dikkat kesildi.

Genç kadın oturduğu yerden kalkarak mollanın kafasındaki sarığı aldı.

Kadın, mollanın sarığını aldıktan sonra, 'Bunda ne var?' diye bağırdı.

SARIĞI BAŞÖRTÜSÜ YAPTI

Genç kadın mollanın başından aldığı sarığı açarak kendine başörtüsü yaptı ve saçlarını kapattı.

Molla kadından beklemediği bir tepki alamsının ardından olay yerinden uzaklaşırken, kadın bağırmaya devam ederek ülkedeki sert giyim kurallarını eleştirdi.

O anlar diğer yolcular tarafından kayıt altına alındı.