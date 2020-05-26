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İran'da koronadan ölenlerin sayısı 7 bin 508 oldu

İran'da koronadan ölenlerin sayısı 7 bin 508 oldu

Ülkede koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 57 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 7 bin 508'e, vaka sayısı ise 139 bin 511'e yükseldi.