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- İran'da koronadan ölenlerin sayısı 7 bin 508 oldu
İran'da koronadan ölenlerin sayısı 7 bin 508 oldu
Ülkede koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 57 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 7 bin 508'e, vaka sayısı ise 139 bin 511'e yükseldi.
- AA
- 26.05.2020 - 13:18
Ölümcül koronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor.
Salgının görüldüğü ülkeler arasında yer alan İran'da ölü ve vaka sayıları verileri güncellendi.
İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 57 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
ÖLÜ SAYISI 7 BİN 508 OLDU
Ölü sayısının 7 bin 508'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1787 artarak 139 bin 511'e ulaştığını belirtti.
Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 567'sinin durumunun ağır olduğunu belirten Cihanpur, 109 bin 437 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.