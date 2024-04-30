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Bilecik'te dilenci kadın zabıtadan kurtulmak için bakın ne yaptı

Bilecik'te dilenci kadın zabıtadan kurtulmak için bakın ne yaptı Şehir dışından gelerek yanlarında getirdikleri yiyecek atıklarını yere döken ve çöpten toplar gibi yaparak para toplayan 5 kadın, zabıtayı çileden çıkardı.