Bilecik Belediyesi'ne bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentteki çöp konteynerlarinin yanlarında yiyecek ayıklayarak, insanların duyguları sömüren şahısların olduğuna yönelik ihbar aldı.
Bunun üzerine bölgeye giden 6 ekip kent merkezinde dağılırken şahıslardan 5'i yakalandı.
Ertuğrulgazi Mahallesi Karayolları Kavşağı'nda yakalanan şahı ise zabıtaya yapmadığını bırakmadı.
Sokak ortasına tuvaletini yaptı
Zabıta Amiri Özgür Özmen'i gören kadın, ilk olarak altındaki şalvarını çıkararak küçük tuvaletini yaparken, ardından kendisini görüntüleyen zabıta memuruna terlik çıkartıp, "Seni döverim." dedi.
Ardından çığlıklar atarak vatandaşları oraya toplamaya çalışan kadına asayiş ekipleri müdahale etti.
Sınır dışı edildi
5 kadın, ekipler tarafından şehir dışı edilirken zabıta ekipleri, insanların duygularıyla bu şekilde oynayan dilencilere itibar edilmemesini söyledi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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