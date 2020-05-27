İran'da koronadan ölenlerin sayısı 7 bin 564 oldu

İran'da koronadan ölenlerin sayısı 7 bin 564 oldu

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 56 artarak 7 bin 564'e yükselirken, vaka sayıs 141 bin 591'e çıktı.

Ölümcül koronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor.

Salgının görüldüğü ülkeler arasında yer alan İran'da ölü ve vaka sayıları güncellendi.

ÖLÜ SAYISI 7 BİN 564 OLDU

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, koronavirüs ülke genelinde 56 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 80 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının 7 bin 564'e yükseldiğini kaydeden Cihanpur, vaka sayısının ise 141 bin 591 olduğunu belirtti.

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 111 BİN 176'YA ULAŞTI

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 551'inin durumunun kritik olduğunu belirten Cihanpur, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 111 bin 176'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur ayrıca, ülke genelinde şimdiye kadar 856 bin 546 kişiye koronavirüs testi yapıldığını sözlerine ekledi.