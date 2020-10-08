İran'da koronavirüs nedeniyle 230 kişi daha hayatını kaybetti

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 230 artarak 27 bin 888'e yükseldi. 31 eyaletin 30'u riskli bölge ilan edildi.

Bütün dünyada olduğu gibi koronavirüs salgınının ilk yayıldığı ülkelerden biri olan İran'da da vaka ve ölü sayıları yeniden artmaya başladı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, salgınında son 24 saatte 230 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 4 bin 392 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

EN YÜKSEK GÜNLÜK VAKA SAYISI

İran'da böylece salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Lari, virüs kaynaklı can kaybının 27 bin 888'e, vaka sayısının da 488 bin 236'ya çıktığını aktardı.



Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 335'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, iyileşen hasta sayısının ise 399 bin 300'e ulaştığı bilgisini verdi.



Lari, şu ana kadar ülkede 4 milyon 232 bin 64 kişiye test yapıldığını kaydetti.

31 EYALETİN 30'U RİSKLİ

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" veya "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran'da vakaların artması nedeniyle Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidilmişti.