İstanbul'da 3 kadını çocuk bakıcısı ilanıyla fuhşa zorlayan 4 kişi tutuklandı Fuhuş ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu kadınları çocuk bakıcısı ilanıyla kandırarak fuhşa zorlayan 6 kişi gözaltına alınırken 3 kadın, kurtarılarak sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi başkanlığına teslim edildi.

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DHA

Yurt genelinde fuhuş çetelerine yönelik operasyonlar başarıyla sürdürülüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, organize bir şekilde fuhuş yaptırtan bir çetenin peşine düştü.

Çocuk bakıcısı ilanıyla kandırıldılar

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerin fuhşa zorladıkları yabancı uyruklu kadınları, çocuk bakıcılığı ya da hasta bakıcılığı yapacakları vaadiyle İstanbul'a getirdikleri ardından borçlandırarak fuhuş yapmaya zorladıkları öğrenildi.

6 şüpheli gözaltına alındı

Ahlak Büro Amirliği ekipleri, delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Şişli ve Kağıthane'de daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskında 6 şüpheli gözaltına alındı.

3 kadın kurtarıldı

Operasyonda, fuhşa zorlandıkları iddia edilen 3 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 7 cep telefonu ise inceleme altına alındı.

4 kişi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Operasyonda kurtarılan 3 yabancı uyruklu kadın ise vize süreleri dolduğu için sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı'na teslim edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)