Yurt genelinde fuhuş çetelerine yönelik operasyonlar başarıyla sürdürülüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, organize bir şekilde fuhuş yaptırtan bir çetenin peşine düştü.
Çocuk bakıcısı ilanıyla kandırıldılar
Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
Şüphelilerin fuhşa zorladıkları yabancı uyruklu kadınları, çocuk bakıcılığı ya da hasta bakıcılığı yapacakları vaadiyle İstanbul'a getirdikleri ardından borçlandırarak fuhuş yapmaya zorladıkları öğrenildi.
6 şüpheli gözaltına alındı
Ahlak Büro Amirliği ekipleri, delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. Şişli ve Kağıthane'de daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskında 6 şüpheli gözaltına alındı.
3 kadın kurtarıldı
Operasyonda, fuhşa zorlandıkları iddia edilen 3 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen 7 cep telefonu ise inceleme altına alındı.
4 kişi tutuklandı
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Operasyonda kurtarılan 3 yabancı uyruklu kadın ise vize süreleri dolduğu için sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı'na teslim edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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