İran'da Kum Türbin Motoru Üretim Tesisi, ABD güçleri tarafından hedef alındı

Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor...

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı 24. gününde devam ediyor.

GAZ TÜRBİNİ TESİSİ HEDEF ALINDI

Çevre coğrafyalara da yayılan savaşa dair karşılıklı açıklamalar ve tahditler devam ederken bu kez de ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bir açıklamada bulundu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın Kum kentinde İHA ve uçak üretiminde kullanılan bir gaz türbini tesisini hedef aldığını açıkladı.

ABD'DEN AÇIKLAMA

CENTCOM tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Kum Türbin Motoru Üretim Tesisi'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından kullanılan saldırı insansız hava araçları için gaz türbini motorları ve uçak parçaları üretiyordu.

6 Mart 2026 tarihli fotoğraf, ABD hava saldırıları öncesindeki tesisin halini gösterirken, ikinci fotoğraf ise ABD güçlerinin yıkıcı saldırısından üç gün sonra tesisin durumunu yansıtıyor." ifadeleri kullanıldı.