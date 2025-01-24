İran’da kuraklığa neden olduğu gerekçesiyle müzik etkinlikleri yasaklandı

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İran’da kuraklık devam ediyor. Ülkenin otoriteleri arasında yer alan bir din adamı, kuraklığın nedeni hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Müzik etkinliklerini haram olarak niteleyen din adamı, konserlerin ve müzikli organizasyonların kuraklığa yol açtığını öne sürdü.

Bu açıklamaların ardından Kültür ve İslami Rehberlik Bakanlığı, şubat ayında verilmiş olan birçok konser iznini iptal etti.

TÜM ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Abadan’da alınan bu karar, İran’daki müzik sansürünün geçmişteki uygulamalarını tekrar gündeme getirdi.

1979 İslam Devrimi’nin lideri Ayetullah Humeyni, o dönemde popüler müziği “çocukların zihinlerini yozlaştırdığı” gerekçesiyle yasaklamıştı.

BATI MÜZİĞİ DİNLEYENLERE CEZA

Günümüzde ise İran’da müzik sansürü, özellikle Batı müziğine yönelik yasaklamalarla katı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor.

Ancak bu yasaklar, Batı müziğinin yasa dışı yollarla ülkeye girmesine neden olan bir karaborsayı da beraberinde getiriyor.

İran’da "İslami olmayan" müziklerle yakalanan kişilere geçmişte para cezası, kırbaçlama ve hatta “yeryüzünde bozgunculuk” suçlamasıyla hapis cezası verilmişti. Ancak bu cezaların son yıllarda eskisi kadar uygulanmadığı belirtiliyor.

ALBÜM KAPAKLARI SANSÜRLENDİ

Son yıllarda ülkede bazı müzik etkinliklerine izin verilse de bu etkinlikler sıkı denetim altında gerçekleşiyor.

Her müzik parçası ve albüm kapağı, Kültür ve İslami Rehberlik Bakanlığı’nın onayına tabi tutuluyor. Rejim standartlarına uymadığı düşünülen birçok albüm kapağı sansürleniyor.

Bunlar arasında Lady Gaga, Lana Del Rey, Taylor Swift ve Beyonce gibi ünlülerin albümleri de bulunuyor.