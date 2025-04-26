Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İran’ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Şehr Limanı'nda bir patlama gerçekleşti.

LİMANDAKİ KONTEYNERLER İNFİLAK ETTİ

Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, patlamanın limandaki bazı konteynerlerin infilak etmesi sonucu meydana geldiğini ve olayda yaralananların bulunduğunu açıkladı.

406 YARALI VAR

İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Babek Yektaperest, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki patlamada yaralananların sayısı 406'ya çıktığını belirtti. Yektaperest, çevre kentlerden 4 ambulansın Bender Abbas'a gönderildiğini ve çevre hastanelerin de yaralıları kabul etmeye hazır hale getirildiğini açıkladı.

Hürmüzgan Kriz Yönetimi Müdürlüğü, şu ana kadar kendilerine can kaybı bilgisinin gelmediğini bildirdi.

Bölgede patlamadan sonra meydana gelen yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

PATLAMA, PETROL HATTIYLA İLGİLİ DEĞİL

İran Ulusal Petrol Rafinerisi ve Dağıtım Şirketi’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: