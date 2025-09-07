İran'da su krizi: 10 milyon insan susuz kalabilir

İran’ın başkenti Tahran, beş yılı aşkın süredir devam eden kuraklık ve rekor sıcaklıklar nedeniyle ciddi bir su krizinin eşiğine geldi.

Kentin ana barajlarındaki su seviyeleri alarm verici şekilde düşerken yetkililer, su tüketiminde acil bir azalma sağlanmazsa bazı bölgelerde evlere su tedarikinin tamamen kesilebileceğini açıkladı.

SU KRİZİ ARTIYOR

Su krizinin yanı sıra elektrik kesintileri ve altyapı sorunları, başkentte günlük yaşamı zorlaştırıyor ve halkın tepkisini artırıyor.

BBC Farsça Servisi’ne konuşan bir Tahranlı, "Su kesintileri ve su basıncındaki ciddi düşüş, apartmanlarda suyun ya hızla tükenmesi ya da hiç olmaması anlamına geliyor." dedi.

HALK ÖFKELİ

Tahran sakini, sözlerini şöyle sürdürdü:

Elektrikler kesilince internet de, asansörler de çalışmıyor... Özellikle yaz aylarındaki sıcak havalarda ve hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde durum dayanılmaz bir hal alıyor. Evde küçük bir çocuk veya yaşlı biri varsa durum daha da kötü, çünkü bazen bu koşullara saatlerce katlanmak zorunda kalıyorlar.

Su kıtlığı ve sık sık yaşanan elektrik kesintileri, Tahran ve İran genelinde halkın artan öfkesine yol açıyor.

Kentte elektrik kesintileri rutin hale gelmiş, apartman ve evlerde hayat sekteye uğramış durumda.

SU REZERVLERİ KRİTİK DÜZEYDE

Tahran, beş ana baraja bağımlı ve Lar Barajı normal seviyesinin sadece yüzde 1’inde faaliyet gösteriyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, vatandaşları su tüketimini en az yüzde 20 azaltmaya çağırdı. Temmuz ayı verileri, su talebinin geçen yıla göre yüzde 13 azaldığını gösteriyor.

Ancak yetkililer, eylül ve ekim aylarında su tedarikinin sürdürülebilmesi için yüzde 12 oranında ek azalma gerektiğini belirtiyor.

Kamu binaları enerji tasarrufu için düzenli olarak kapatılırken, bu durum işletmelerin ekonomik zarar yaşamasına yol açıyor.

KURAKLIK VE 'SU İFLASI'

BM Üniversitesi Su, Çevre ve Sağlık Enstitüsü Müdürü Prof. Kaveh Madani, durumu şöyle özetliyor:

Bu sadece bir su krizi değil, aynı zamanda bir 'su iflası'. O kadar aşırı kullanılmış bir sistem ki artık tam olarak geri döndürülemez.

BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi’nden Daniel Tsegai ise İran’ın su kıtlığının iklim değişikliği, arazi bozulması ve kötü yönetimle birleştiğinde ciddi sonuçlar doğurduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, sorunun yalnızca kuraklık olmadığını, İran’ın onlarca yıldır doğanın sağladığından fazla su tüketmesi ve verimsiz tarımsal sulamanın su kaynaklarını hızla tüketmesinin de krizi derinleştirdiğini vurguluyor.

SU VE ENERJİ KRİZİ BİR ARADA

Tahran’daki su kıtlığı, enerji sistemlerini de etkiliyor. Barajlar boşaldığında hidroelektrik üretimi düşüyor ve gazla çalışan santraller artan talebi karşılamakta zorlanıyor.

Temmuz ayında elektrik talebi 69 bin megavata ulaşmış, ancak kapasite yalnızca 62 bin megavat.

Bu durum, günde 2 ila 4 saat süren elektrik kesintilerine yol açıyor.

TOPLUMSAL ETKİLER VE ALTYAPI SORUNLARI

Su kesintileri, hastanelere ve temel hizmetlere öncelik verilerek yönetiliyor; evlere su, dönüşümlü olarak tanker veya borularla dağıtılıyor.

Daha varlıklı haneler çatılara su depoları kurabilirken yoksul aileler ciddi sıkıntı yaşıyor.

Tahran’da arıtılmış suyun yüzde 22’sinin sızıntılar nedeniyle kaybolduğu bildiriliyor.

İran’ın yeraltı suyu rezervlerinin yüzde 70’ten fazlasının tükendiği tahmin ediliyor ve bazı bölgelerde toprak yılda 25 santimetreye kadar çöküyor.