İran’da suyun ardından elektrik ve internet de kesildi

İran’da suyun ardından elektrik ve internet de kesildi

Su kesintileri nedeniyle protestolara sahne olan Huzistan eyaletinde elektrik ve internet kesintileri de yaşanmaya başladı.

İran’ın Huzistan eyaletinde su kesintilerine karşı başlayan protestolar 9’uncu gününde devam ederken internet ve elektrik kesintileri de meydana geldi.

Küresel internet erişimini izleyen Netblocks, gösteriler sırasında geniş çaplı internet kesintilerinin başladığını duyurdu.

Huzistan Telekomünikasyon Şirketi Halkla İlişkiler Müdürlüğü internet kesintilerini doğruladı. Kesintilerin teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiği açıklandı.

100’E YAKIN GÖSTERİCİ TUTUKLANDI

Huzistan eyaletinde 15 Temmuz Perşembe günü su kaynaklarının kuruması ve kuraklık sonucu yaşanan su kesintisi, gösterilerin fitilini ateşlemiş, Ahvaz şehrinde başlayan gösteriler Hamidiye, Bostan, Şadgan, Şuş, Danyal ve Mahşehr şehirlerine yayılmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, ülkenin güneyinde devam eden protestolarda şu ana kadar 9 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA) da 100'e yakın göstericinin tutuklandığını açıkladı.

İran’da suyun ardından elektrik ve internet de kesildi VİDEO



ÇATIŞMA ÇIKTI

İran devlet televizyonu protestolara ilişkin servis ettiği haberde gösteriler sırasındaki can kayıplarının provokatör gruplar tarafından açılan ateş sonucu yaşandığını belirtti.

Huzistan'daki protestolara destek amacıyla Loristan eyaletinde de protesto gösterileri gerçekleşti.

Polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı.

“20 YAŞINDAKİ BİR GENÇ HAYATINI KAYBETTİ”

Loristan Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Gelayi, yaşanan olaylara ilişkin, “Dün gece yaşanan olaylarda 20 yaşındaki bir genç hayatını kaybederken, 7 gösterici de yaralandı. Daha önceden planlanarak organize olan provokatör gruplar bilinçli bir şekilde göstericilerin üzerlerine ateş açıyorlar.” açıklamasını yaptı.

REJİM KARŞITLARI TUTUKLANDI

Gedayi göstericilerin üzerine ateş açan rejim karşıtlarından bazılarının tutuklandığını söyledi.