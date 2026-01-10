İran'daki protestoların 13. gününde son durum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran riyalinin dolar karşısında rekor seviyede değer kaybetmesinin ardınan ekonomik sorunlar nedeniyle pazar ve marketlerde, satıcıların önderliğiyle başlayan gösteriler büyüyerek hükümet karşıtı eylemlere evrildi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na (HRANA) ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 13 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi.

31 EYALETTE, 180 ŞEHİRDE, 512 FARKLI NOKTADA

İran'daki protestoların ülke çapında 31 eyalete yayıldığı ve 180 şehirde toplam 512 farklı noktada gerçekleşmeye devam ettiği bildirildi.

65 ÖLÜM, 2 BİN 311 GÖZALTI

Bu süre zarfında gösterilerde 7'si 18 yaşından küçük toplam 50 eylemci ile emniyet güçlerine bağlı 15 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan raporda, ülke genelinde 167'si çocuk, toplamda 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

ONLARCA YARALI

Devam eden olaylarda onlarca kişinin yaralandığı vurgulanan raporda, yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermilerin isabet etmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.

İran makamlarından ise gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

"SIFIR TOLERANS" POLİTİKASI

Otobüslerin, ambulansların ve camilerin eylemciler tarafından ateşe verildiğini hatırlatan Tahran Kamu ve Devrimci Savcısı, yaptığı açıklamada kamu malını yok etmek ve kundakçılık ile suçlananların "Allah'a karşı düşmanlık" ile yargılanacağını söyledi.

İNTERNET ERİŞİMİ KESİK

Eylemleri yumuşatmak ve protestocuların organize olmasını önlemek amacıyla İran yönetimi internet erişimini geçici olarak kesmişti.

Bir buçuk gündür büyük oranda vatandaşın internet erişimi olmadığı ülkede gösteriler zayıflamış değil.

"DÜŞMAN GÜVENSİZ BİR ORTAM YARATMAYA ÇALIŞIYOR"

İran ordusu tarafından yeni yapılan açıklamada ordunun "ulusal çıkarları koruyacağı" belirtilmiş ve "Düşman farklı taktiklerle kamu düzenini bozarak ülkede güvensiz bir ortam yaratmaya çalışıyor." denmişti.

İran Dini Lideri Ali Hamaney, "Bir grup vandal, ABD Başkanı’nı (Donald Trump’ı) memnun etmek için Tahran’da ve diğer yerlerde kendi ülkelerine ait binaları tahrip etti." sözlerine yer verdiği açıklamasında, ajanların rejim tarafından reddedileceklerini dile getirmişti.

DÜNÜN RAPORU

HRANA, dün 12'nci güne ilişkin raporunda ölü sayısının 42'ye, gözaltına alınanların sayısının da 2 bin 277'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran'da 28 Aralık 2025'te, ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının da 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Ülkenin çeşitli noktalarındaki olaylarda kamu kurum ve araçları zarar görürken, Tahran'da dün "dışarı çıkmayın" uyarısı yapılmıştı.