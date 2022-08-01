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    İran’daki sel felaketinde can kaybı 69’a yükseldi

    İran’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı 69’a yükselirken, kayıp sayısı ise 45’e yükseldi.
    • 01.08.2022 - 02:40
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    İran’daki sel felaketinde can kaybı 69’a yükseldi

    İran’da geçtiğimiz hafta başlayan ve ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde ölü sayısı 69’a yükseldi.

    İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Başkanı Mehdi Velipur yaptığı açıklamada, "Ülkede 21 eyalette etkili olan sel felaketinden Tahran, Loristan, Çaharmahal ve Bahtiyari, İsfahan ve Yezd eyaletleri selden en çok etkilenen yerler oldu" dedi.

    Ölü sayısı 69, 45 kişi kayıp

    İHA'nın haberine göre; Velipur açıklamasında, “Ülkedeki son verilerde sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 69’a yükseldi ve 45 kişi ise hala kayıp” ifadelerini kullandı.

    İran’daki sel felaketinde can kaybı 69’a yükseldi #1

    En çok can kaybı Tahran'da

    İran Kriz Yönetimi Kurumu Genel Koordinatör Yardımcısı Nejad Cehani ise sel felaketinde en çok can kaybının başkent Tahran’da olduğunu belirterek, "Ülkede en çok can kaybı Tahran’da oldu. Sel nedeniyle başkent Tahran’da 32 kişi hayatını kaybetti" dedi.

    İran’daki sel felaketinde can kaybı 69’a yükseldi #2

    20 bin konut zarar gördü

    Meydana gelen selin ülke genelinde maddi hasara neden olduğunu söyleyen Cehani, "Sel felaketlerinde 20 bin konut zarar gördü. Bu konutlardan 13 bin tanesinin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. 7 bin konut ise tamamen kullanılamaz hale geldi" dedi.

    İran’daki sel felaketinde can kaybı 69’a yükseldi #3

    Şiddetli yağışlar sürecek

    İran Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hafta boyunca ülke genelinde yağışların devam edeceği belirtilerek, halka dere ve nehir yataklarından uzak durmaları uyarısında bulunuldu.

    İran’daki sel felaketinde can kaybı 69’a yükseldi #4

    Geçen yıl 79 kişi hayatını kaybetti

    Öte yandan 2019 yılında İran’ın güneyinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 76 kişi hayatını kaybetmişti.

    İran’daki sel felaketinde can kaybı 69’a yükseldi #5

    Kediyi böyle kurtardılar

    İran'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 60'tan fazla kişi hayatını kaybederken, bir kedinin kurtarıldığı anlar görüntülendi.

    İran'da selde mahsur kalan kedinin kurtarıldığı anlar - VİDEO


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