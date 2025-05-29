İran'dan ABD'ye nükleer şartı: Dondurulmuş fonlar serbest bırakılmalı

Haber Merkezi

ABD ve İran arasında nükleer program konusunda müzakereler devam ediyor.

İranlı kaynaklara göre nükleer faaliyetlerin geçici olarak durdurulması yönünde bir siyasi anlaşma yapılması durumunda ABD'nin İran'a ait dondurulmuş fonları serbest bırakması da gerekecek.

İran'ın gündeme getirdiği fonlar çeşitli ülkelerde ve ABD'de bulunan toplam değeri 100 ila 120 milyar dolar arasında değişen İran'a ait varlıklar.

Geçmişte ABD ve İran arasında yapılan bir mahkum takası anlaşması kapsamında Güney Kore'de dondurulmuş olan 6 milyar dolarlık İran fonu serbest bırakılmış ve bu fonların insani amaçlarla kullanılacağı belirtilmişti.

TRUMP'TAN NETANYAHU'YA UYARI

Oval Ofis'te düzenlenen bir törende İran'la nükleer müzakerelerle ilgili gündemi değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ve buradan olumlu bir sonucun çıkmasını umduklarını dile getirdi.

Trump, "Geçen hafta yaptığınız telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İran'la görüşmeleri aksatabilecek türden adımlar atmaması konusunda uyarıda bulundunuz mu?" şeklindeki bir soruya, "Dürüst olmak gerekirse, bulundum" yanıtını verdi.

Netanyahu'ya nasıl uyarıda bulunduğuyla ilgili detaylara girmeyen Trump, bu konudaki soruları yanıtsız bıraktı.

"İran ile çok iyi görüşmeler yapıyoruz. Bunun ne anlama geldiğini göreceğiz ama şu anda görüşmelerimiz iyi gidiyor" diyen Trump, İran'la gelecek haftalar içinde bir anlaşma sağlanabileceğini düşündüğünü belirtti.