İran’dan BM’ye çağrı: ABD’nin saldırısı acilen incelensin

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere düzenlediği hava saldırısının “derhal incelenmesi ve kınanması” için BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırdı.

"ABD, ULUSLARARASI ANLAŞMALARI AÇIKÇA İHLAL EDİYOR"

CNN’in haberine göre, İravani Konsey’e gönderdiği mektupta, saldırının hem bölgesel hem de küresel barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Saldırıların, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) denetimi altındaki tesisleri hedef aldığını savunan İravani, ABD'nin eyleminin BM Şartı’nı ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nı açıkça ihlal ettiğini belirtti.

İravani ayrıca, bu “yasa dışı saldırının” soruşturulması, kınanması ve sorumluların cezasız kalmaması için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Fordo, Natanz ve İsfahan’daki üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

ÇATIŞMANIN FİTİLİNİ İSRAİL ATEŞLEDİ

13 Haziran’da İsrail, İran’ın çeşitli kentlerinde bulunan nükleer tesisleri ve üst düzey askeri hedefleri vurdu. Saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve çok sayıda üst düzey yetkili ile 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

İran Sağlık Bakanlığı’nın 21 Haziran’da yaptığı açıklamaya göre, İsrail’in saldırılarında şimdiye kadar 430 sivil yaşamını yitirdi, 3 bin 500’den fazla kişi yaralandı.

İsrail tarafı ise İran’ın misillemeleri sonucunda 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 1272 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Çatışmalara uluslararası tepkiler de yükselirken, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu birçok ülke, İsrail’i sert ifadelerle kınadı.