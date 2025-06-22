ABD, İran'a rejim değişikliği istemediğini iletti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

CBS News'in ABD'li kaynaklarına dayandırdığı habere göre Trump yönetimi, İran'daki nükleer tesisleri vurmasının ardından İran'a diplomatik bir mesaj ileterek bu saldırıların tamamen kendileri tarafından gerçekleştirildiğini ve rejim değişikliği yapmak gibi bir niyetlerinin olmadığını vurguladı.

CBS News, daha önce de ABD yönetimindeki birçok kaynaktan aldığı bilgiye dayanarak Trump'ın İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i öldürme planına karşı çıktığını aktarmıştı.

"YASALARA AYKIRI VAHŞİ BİR EYLEM"

Öte yandan, ABD'nin nükleer tesislerine yönelik askeri saldırısının ardından İran Atom Enerjisi Kurumu, yazılı açıklama paylaştı.

Açıklamada, "Siyonist (İsrail) düşmanın son birkaç gündür gerçekleştirdiği vahşi saldırılarının ardından, bugün şafak vakti, ülkenin Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisleri, başta Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması olmak üzere, uluslararası yasalara aykırı vahşi bir eylemle İran'ın düşmanları tarafından saldırıya uğradı" ifadelerine yer verildi.

İsrail ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislere saldırısına karşı kınama açıklaması yapmayan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na tepki gösterilen açıklamada, "Uluslararası hukuku ihlal eden bu eylem ne yazık ki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kayıtsızlığı ve hatta iş birliğiyle gerçekleştirildi. Uluslararası toplumun orman kanunlarına dayalı bu kaosu kınaması ve İran'ın meşru haklarını elde etmesi konusunda destek vermesini bekliyoruz. Büyük İran ulusuna bu milli sanayinin gelişmesinin durdurulmasına izin vermeyeceğimizi beyan ediyoruz" denildi.