İran'dan Donald Trump'ın ateşkes mesajına yanıt

Ateşkes uzadı...

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkesi Tahran bir anlaşma teklifi sunana kadar süresiz uzattığını bildirdi.

ABD'nin ablukayla Boğaz'ı kapattığını ifade eden Trump, Tahran'ın 4 gün önce boğazın açılmasını teklif ettiğini ancak kendisinin bunu reddettiğini duyurdu.

İRAN'DAN YANIT GELDİ

İran basınına göre Bekayi, ateşkesin uzatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"GEREKLİ ZEMİN OLUŞTUĞUNDA ADIM ATACAĞIZ"

İran’ın sahadaki gelişmeleri yakından izlediğini ve ulusal çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri alacağını dile getiren Bekayi, "İran Silahlı Kuvvetleri de her türlü tehdit ve saldırıya karşı ülkeyi korumak için hazır. Diplomasi ulusal çıkarların ve güvenliğin temin edilmesinin bir aracıdır. Bu aracı kullanmanın, İran’ın çıkarlarını yerine getirmek ve İran halkının kazanımlarını pekiştirmek açısından mantıklı ve gerekli zeminin oluştuğu sonucuna vardığımızda adım atacağız." ifadelerini kullandı.

Bekayi ayrıca ülkesinin, 'saldırganlardan ve savaş suçlularından' hesap sorulması ve tazminat alınması için tüm fırsat ve imkanlardan faydalanacağını kaydetti.