İran'dan İsrail'e balistik füze saldırısı

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor.

İsrail'in başlattığı saldırılarda İran, bu sabah saatlerinde İsrail'e peş peşe füzeler gönderdi.

İran'dan İsrail'e atılan 20 füzeden 3'ü Soroka Hastanesi'ne doğrudan isabet etti.

Hastanede ağır yıkım meydana geldi.

BİRÇOK BÖLGEYE FÜZELER ATEŞLENDİ

İsrail Ordusu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; sabah saatlerinde İran tarafından Tel Aviv, Kudüs ve birçok bölgeye balistik füzeler ateşlendi.

"SIĞINAKLARA GİRİN"

Füzelerin isabet ettiği noktalarda şiddetli patlamalar yaşanırken, İsrail vatandaşları sığınaklara girmeleri konusunda uyardı.

YIKIMLAR YAŞANDI

Ayrıca, İsrail acil yardım biriminin patlama ve yıkımların yaşandığı bölgelere hareket ettiği belirtildi.