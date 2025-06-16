İran'dan İsrail'e: Televizyon kanallarını boşaltın

AA & Ensonhaber

İsrail ile İran arasında artan gerilim yeni bir boyut kazandı

İran Silahlı Kuvvetleri, İsrail vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunurken, ülkenin önde gelen televizyon kanalları Kanal 12 ve Kanal 14’e yönelik de açık tahliye uyarısı yaptı.

"TERK EDİN Kİ HAYATTA KALABİLESİNİZ"

İran devlet televizyonu aracılığıyla yayımlanan açıklamada, “İşgal altındaki toprakları terk edin ki hayatta kalabilesiniz” ifadelerine yer verildi. Bu uyarı, İsrail’in kısa süre önce İran devlet televizyonuna yönelik saldırısı öncesinde yaptığı tahliye çağrısına bir misilleme olarak değerlendirildi.

İLGİLİ HABER İsrail, İran devlet televizyonunu vurdu

İSRAİL'İN 13 HAZİRAN OPERASYONU

Gerilim, 13 Haziran’da İsrail’in İran’ın birçok şehrindeki nükleer tesisleri ve askeri komuta merkezlerini hedef almasıyla tırmandı. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve bazı üst düzey askerlerin yanı sıra 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Toplam sivil kaybın ise 224’e ulaştığı bildirildi.

İran’ın bu saldırılara yanıtı, balistik füzelerle düzenlenen geniş çaplı misilleme oldu. İran’dan yapılan açıklamalara göre, saldırıda 24 kişi öldü, 500’den fazla kişi de yaralandı.

Tarafların karşılıklı açıklamaları ve hedef gözeten hamleleri, bölgede tansiyonun önümüzdeki günlerde daha da yükselebileceği yönünde yorumlara yol açtı.