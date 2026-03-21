İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı devam ediyor.

Orta Doğu'yu ateş çemberine alan savaş, çevre coğrafyaları da içine alarak devam ederken İran hattından İsrail'e yönelik füze saldırısı gerçekleşti.

İSRAİL VATANDAŞLARINA SIĞINAK UYARISI

İsrail ordusu, İran’dan cumartesi gecesi üçüncü füze saldırısının tespit edildiğini açıkladı.

Ordu, misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarılar göndererek İsraillilerden bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmalarını istedi.

SİRENLER ÇALDI

İran'dan yapılan misilleme nedeniyle güneydeki Necef ve Lut Gölü’nün güneyindeki bölgelerde sirenler devreye girdi.

Bundan yaklaşık bir saat önce de ikinci füze saldırısı sırasında Kudüs ve Gush Dan bölgesi başta olmak üzere İsrail’in orta kesimleri ile Lachish bölgesinde sirenler çalmıştı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREYE GİRDİ

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'ın misillemesinin ardından İsrail'in güneyindeki Ölü Deniz bölgesi, Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu Dimona kenti ve çevresinde sirenlerin çaldığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, İran’dan İsrail’e doğru füzeler ateşlendiğini, hava savunma sistemlerinin tehditleri engellemek için çalıştığını açıklamıştı.