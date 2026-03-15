İran'dan İsrail'e saldırı: Tel Aviv'de sirenler çaldı

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta gerçekleştirdiği ve İran'ın da misillemelerle cevap verdiği saldırılarda 16'ncı güne girildi.

Bu kapsamda İran cephesinden yeni saldırı dalgası başlatılacağı bildirildi.

İSRAİL'DE SİRENLER ÇALDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan atıldığı tespit edilen füzenin önlenmesi için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

İran’ın yeni misillemesinin ardından Tel Aviv başta olmak üzere İsrail’in orta kesiminde ve güneydeki Eylat kentinde sirenler çaldı.

FÜZELER BAZI BÖLGELER İSABET ETTİ

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, bazı bölgelerden isabet ihbarı geldiği belirtildi.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadığı da belirtilirken düşen şarapneller nedeniyle bazı araçların yandığı aktarıldı.

İRAN'DAN AÇIKLAMA

İran ordusundan da saldırılara dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İran milletinin meşru savunmasının devamı ve Siyonist rejimin İran'ın polis karargahlarında ve kamu kontrol noktalarında milletin çocuklarına yönelik açık saldırılarına karşılık olarak, bu sabahtan itibaren 'Lahav 433' adlı özel polis birimi ve 'Gilat Defense' uydu iletişim merkezi de dahil olmak üzere Siyonist terörist rejimin güvenlik merkezleri ve polis karargahları güçlü insansız hava aracı saldırılarının hedefi olmuştur."