ABD Başkanı Trump: İran'ın dünyayı şantajla sindirmesine izin veremeyiz

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirtti.

Nükleer silah konusundaki kırmızı çizgilerini yineleyen Trump, bölgede uygulanan askeri baskının devam edeceğini vurgulayarak, "İran, bizi arıyor. Bu sabah doğru kişiler tarafından arandık ve anlaşma yapmak istiyorlar" dedi.

Nükleer silah konusundaki tavırlarının net olduğunu kaydeden Trump, "İran, asla nükleer silaha sahip olmayacak. Eğer kabul etmezlerse anlaşma olmaz" şeklinde konuştu.

İran ile anlaşmaya ateşkes bitimine kadar varılamazsa ne olacağı sorusu üzerine Trump, "Bunun hakkında yorum yapmak istemiyorum ama onlar için hoş olmayacak" ifadesini kullandı.

"DÜNYAYI ŞANTAJLA SİNDİRİYORLAR"

İran yönetimini sert sözlerle eleştiren Trump, Tahran'ın küresel düzeyde tehdit oluşturduğunu savunarak, "Bir ülkenin dünyayı şantajla ya da zorbalıkla sindirmesine izin veremeyiz. Onlar da tam olarak bunu yapıyor. Dünyayı gerçekten şantajla sindiriyorlar ve bunun olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

"HİÇBİR İŞ YAPAMIYORLAR"

"Çatışma sürecinde zaman çizelgesi değişti mi?" sorusuna Trump, "Hayır, şu anda devam ediyor. Bir ablukamız var. Hiçbir iş yapamıyorlar. İran, hiçbir şekilde iş yapamıyor ve bunu böyle tutacağız. Şu anda herhangi bir çatışma yok" cevabını verdi.

"HERKES BU ÇATIŞMANIN BİTMESİNİ İSTİYOR"

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile temaslara ilişkin soruya da yanıt veren Trump, "Çin ile çok iyi bir ilişkimiz olacağını biliyorum. O da bunun sona ermesini istiyor. Aslında herkes bunun bitmesini istiyor. Ben de istiyorum. Ama 47 yıldır sadece yıkımdan başka bir şey yapmamış bir gruba nükleer silah veremeyiz" diye konuştu.

KÜBA'YI TEHDİT ETTİ

Trump, İran meselesinin ardından dış politikada farklı başlıkların gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi.

Bir gazetecinin sorusu üzerine Küba'ya değinen Trump, "Küba, başka bir hikaye. Uzun zamandır çok kötü yönetilen, baskıcı bir ülke. Kötü bir sistemi var. Küba'da korkunç şeyler yaşandı. İran meselesini hallettikten sonra Küba’ya uğrayabiliriz" ifadelerini kullandı.