İsrail'in İran'ın muhtemel sürpriz saldırısına hazırlandığı iddia edildi

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte 8 Nisan'da geçici ateşkese varılmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin 'anlaşmaya varılamadan' sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

İSRAİL'DEN MUHTEMEL SÜRPRİZ SALDIRIYA HAZIRLIK

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, müzakerelerin tamamen çökme ihtimaline karşı İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazırlandığını bildirdi.

İsrail ordusunun İran'dan gelecek 'muhtemel sürpriz' saldırıya da hazırlık yaptığı iddia edildi.

Pakistan'ın ABD ve İran'ı müzakere masasına döndürmek amacıyla iki tarafla da temaslarını sürdürdüğü belirtilerek müzakerelerdeki ana anlaşmazlığın nükleer mesele olduğu ve bunun çözülmesi durumunda diğer sorunların kendiliğinden çözüleceği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre ise üst düzey savunma yetkilisi, 'saldırıların nükleer mesele ve balistik füze konusunda İran'a yeterli baskı uygulanmadan sona erdiğini ve İsrail'in İran'a saldırıları yeniden başlatmayı değerlendirdiğini' söyledi.

İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıları yeniden başlatmasını beklediği ve bu senaryoda İran'ın enerji altyapısına saldırarak ülkeyi nükleer programından vazgeçmeye zorlamaya çalışacağı öne sürüldü.

NETANYAHU: ATEŞKES ÇOK KISA SÜREDE BOZULABİLİR

Ayrıca Kanal 12 televizyonu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabine toplantısında İran ile ateşkes konusuna değindiğini de aktardı.

Habere göre Netanyahu, kabine toplantısında İran ile ateşkesin çok kısa bir süre içerisinde bozulabileceğini söyledi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan paylaşımda ise Netanyahu'nun söylediği iddia edilen 'ateşkesin çok kısa sürede bozulabileceğine' ilişkin ifadesinin olmaması dikkat çekti.