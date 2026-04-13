İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Hürmüz'e yönelik tehdidin geniş kapsamlı sonuçları olur

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran devlet televizyonu, görüşmede ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkesin son durumunun ele alındığını bildirdi.

Pezeşkiyan, ülkesinin yalnızca uluslararası hukuk çerçevesinde görüşmelere devam edeceğini vurgulayarak ateşkesin şartlarını 'açıkça' ilan ettiklerini ve buna uyacaklarını belirtti.

HÜRMÜZ UYARISI

ABD'nin 'maksimalist isteklerinin' anlaşmaya varılmasını engellediğini ifade eden Pezeşkiyan, "Hürmüz Boğazı'na yönelik herhangi bir tehdit, dünya için geniş kapsamlı sonuçlar doğuracaktır" uyarısı yaptı.

Macron ise Lübnan'ın da ilk ateşkes anlaşmasına dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.