İran'dan 'Suriye' değerlendirmesi: Halkın onayladığı hükümeti destekleriz

AA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ziyaret gerçekleştirdiği Katar'da Al Jazeera televizyonuna röportaj verdi.

Röportajda İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suriye'deki hükümete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AKSA TUFANI OPERASYONU'NU ANIMSATTI

Erakçi, ziyaret ettiği Katar'da Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, Hamas ve Filistinli direniş gruplarını, ateşkes sonrasında elde ettikleri "zafer" ve esir değişimi sırasında Filistinli esirlerin geri dönmesinden dolayı tebrik etti.

Hamas'ın 7 Ekim'deki Aksa Tufanı Operasyonu'nu hatırlatan Erakçi, bunun "Filistin davasını yeniden canlandırarak bölge ve dünyada bir numaralı mesele haline getirdiğini" vurguladı.

"SURİYE HALKININ ONAY VERECEĞİ HER HÜKÜMETİ DESTEKLEYECEĞİZ"

Erakçi, Suriye'deki gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Suriye halkının onay vereceği her hükümeti, bu ülkenin istikrarını ve toprak bütünlüğünü destekleyeceğiz." dedi.