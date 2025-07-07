İran'dan Yemen'e destek: İsrail'in saldırıları kınandı

İsrail, Yemen'e elektrik santrali dahil sivil altyapıya saldırılar düzenledi.

İsrail'in Yemen'e saldırıları sonrası İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yazılı açıklama yaptı.

BMGK'YE ÇAĞRI YAPILDI

Bekayi, açıklamada, İsrail'in Yemen'de havaalanları, limanlar, enerji santralleri ve gıda depolama tesisleri de dahil olmak üzere ekonomik ve kamusal altyapıya yönelik saldırılarını kınadı.

Bu saldırıları, Yemen halkına karşı açık bir suç olarak nitelendiren Bekayi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) İsrail'in Yemen halkına karşı işlediği suçlar konusunda eylemsiz kalmasına son verilmesi çağrısında bulundu.

İSRAİL REJİMİNİN LİDERLERİNİN İŞLEDİKLERİ SUÇLARA DİKKAT ÇEKİLDİ

İsrail'in bölgedeki saldırganlığının ABD ve bazı Batılı ülkelerin desteğiyle cezasız kalmasından kaynaklandığını vurgulayan Bekayi, bölgedeki ve dünyadaki tüm devletlerin, Filistin'deki soykırıma karşı koyma ve İsrail rejiminin liderlerini işledikleri suçlar için cezalandırma konusunda hukuki ve ahlaki bir sorumluluğa sahip olduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU

İsrail güçleri, dün Yemen'in Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarına, Ras el-Kesib elektrik santraline ve Yemen'deki Husilerin Kasım 2023'te Gazzelilerle dayanışma amacıyla Kızıldeniz'de el koyduğu İsrailli iş adamına ait "Galaxy Leader" gemisine hava saldırıları düzenlemişti.