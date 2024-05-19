İran'ı sarsan kaza: Cumhurbaşkanı Reisi'yi arama çalışmaları sürüyor Reisi'yi taşıyan helikopter, sert iniş nedeniyle kaza yaptı. Sisle kaplı bölgede yaşanan kaza sonrası ekipler seferber olurken, İran'dan dua çağrıları yükseldi.

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AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopterden haber alınamaması, İran kamuoyunu sarstı.

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter, kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yaparak kazaya neden oldu.

Tahran yönetiminde kırmızı alarma yol açan olayın ardından, kurtarma ekipleri bölgeye gitmek için harekete geçse de varmak istedikleri yere henüz ulaşamadılar.

Kurtarma ekipleri yola çıktı

İran medyasının paylaştığı görüntülerde, arama kurtarma ekiplerinin helikopterin olduğu noktaya doğru gittiği anlar yer alıyor. Ekip üyelerinden bazıları da zorlu coğrafyada yürüyerek ilerledi.

Bölgede yoğun sis var

Kurtarma ekiplerini taşıyan araçların kırsal arazide konvoy halinde hareket ettiği görülüyor. İletişim kurmakta güçlük çekilen bölgenin yoğun sisle kaplı olması, ekiplerin işini zorlaştırıyor.

Havadan çalışmalar durduruldu

İran Acil Durumlar Bakanlığı Sözcüsü, kötü hava koşulları nedeniyle havadan arama çalışmaları durduruldu.

"Bölgeden gelen haberler endişe verici"

Reuters'a konuşan İranlı yetkili ise "Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı Emirabdullahiyan'ın hayatı risk altında. Hala umutluyuz ancak kaza bölgesinden gelen haberler çok endişe verici" ifadelerini kullandı.

'Reisi'ye dua edin' çağrıları

Tahran'dan yapılan çağrılarda, zorlu şartlar altında yardım bekleyen Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için dua edilmesi istendi. İranlılar, kazaya ilişkin haberleri televizyon ekranlarından takip ediyor.

"Sert iniş yapmak zorunda kaldı"

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter konvoyunun dönüş yolunda kötü hava koşulları nedeniyle kaza geçirdiğini belirtti ve ekledi:

Cumhurbaşkanı'nı (Reisi) taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kaldı.

"Helikoptere ulaşmak zaman alabilir"

Kurtarma ekiplerinin henüz bölgeye ulaşamadığını aktaran Vahidi, şu ifadeleri kullandı:

Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi ancak bölgenin sisli olması ve elverişsiz olması nedeniyle helikoptere ulaşmak zaman alabilir.

Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da helikopterde

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterdeki yetkililer arasında ülkenin Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da var.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin bulunduğu helikopterdeki İranlı yetkililer hakkında bilgi verdi.

Söz konusu helikopterde Abdullahiyan'ın yanı sıra Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de bulunduğu duyuruldu.