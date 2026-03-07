GKRY’de İngiliz üslerine protesto: Kıbrıs fırlatma rampanız değil

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve Tahran yönetiminin misillemeleri bölgede gerilimi artırırken, GKRY’de halk İngiltere’ye ait askeri üsleri protesto etmek için sokaklara çıktı.

Başkent Lefkoşa’da düzenlenen gösterilerde protestocular, Rum yönetimini ABD ve İsrail’e destek vermekle suçlayarak idari binalara yürüdü.

İNGİLİZ ÜSLERİNE KARŞI ÖFKE BÜYÜDÜ

Gösteriler sırasında “Ölüm üsleri defolsun”, “İngiliz üsleri gitmeli” ve “Kıbrıs fırlatma rampanız değil” sloganları atıldı.

Eylemciler, Kıbrıs Adası’nın bölgedeki çatışmaların parçası haline getirildiğini savundu.

Göstericilerden biri yaptığı açıklamada İngiliz üslerinin güvenlik açısından risk oluşturduğunu belirterek, “Üsler bölgedeki birçok bombardıman faaliyetinde kullanıldı. Şimdi de yakınlığımız nedeniyle hedef alındığında bizi riske atıyor. Bu üslerin kapatılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.