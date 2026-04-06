İran'ın başkenti Tahran'da patlama meydana geldi

ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın başkenti Tahran'da gece yarısı bir kez daha patlama sesleri duyuldu.
İran'ın üzerine İsrail-ABD ortak saldırıları sürüyor.
TAHRAN SEMALARINDA PEŞ PEŞE PATLAMALAR
Savaş uçaklarının Tahran semalarında görülmesinin ardından, güney ve batı bölgelerinde patlamalar meydana geldi.
Hava savunma sisteminin aktif hale geldiği saldırıların meydana getirdiği hasara ilişkin açıklama yapılmadı.
Yaklaşık 2 saat önce Tahran'a düzenlenen saldırılarda Şerif Teknoloji Üniversitesinin hedef alındığı belirtilmişti.
13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Fars Haber Ajansı'na göre, Baharistan Kaymakamı Abdulhamid Şerifi konuya ilişkin bilgi verdi.
Şerifi, Baharistan ilçesine bağlı Kale Mir yerleşkesinde 2 konuta düzenlenen saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
İranlı yetkili, enkazda arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)