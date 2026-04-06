Afganistan: Pakistan'ın operasyonlarında 761 kişi öldü

Afganistan yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fıtrat, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Fıtrat, Pakistan'ın saldırılarında 761 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek 621 kişinin yaralandığını ve 27 bin 407 ailenin de yerinden edildiğini ifade etti.

PAKİSTAN'DAN AÇIKLAMA

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ise çatışmalarda Afganistan tarafında 796 militanın öldürüldüğünü, 1043'ten fazla kişinin de yaralandığını bildirdi.

Afganistan'da 286 kontrol noktası ile 249 tank, zırhlı araç ve topçu silahının yok edildiğini aktaran Tarar, 44 kontrol noktasının ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Afganistan içindeki 81 terör hedefi ve terör destek altyapısının hava saldırılarıyla hedef alındığını kaydeden Tarar, ayrıca Hayber Pahtunhva eyaletinde çıkan çatışmada 37 militanın etkisiz hale getirildiğini, 80'den fazla kişinin ise yaralandığını ifade etti.

Pakistan, 2 Nisan'da devam eden çatışmaları sona erdirmeye yönelik Afganistan ile Çin'de görüşmeler yürütüldüğünü bildirmiş, Afganistan da bu ülkeye heyet gönderildiğini doğrulamıştı.