İran'ın başkenti Tahran'da vatandaşlar günlük hayatlarına devam ediyor

Orta Doğu'daki savaşta son durum...

ABD ile İran arasında kalıcı bir barış konusunda henüz anlaşma sağlanamazken, silahların yeniden patlayabileceği gündemdeydi.

ABD ile İran arasında imzalanan ateşkesin bitmesine kısa bir süre kala Donald Trump'tan sürpriz bir açıklama geldi.

ATEŞKES SÜRESİZ OLARAK UZATILDI

Ateşkes müzakerelerinin ikinci turuyla ilgili muamma sürerken Trump, yeniden ateşkes kararı aldı.

ABD Başkanı, açıklamasında bir anlaşma sağlanana kadar ateşkesi süresiz olarak uzattıklarını duyurdu.

TAHRAN'DA HAYAT NORMALE DÖNDÜ

Öte yandan İran'ın başkenti Tahran’da, İran ile ABD arasında varılan ve daha sonra ABD tarafından tek taraflı uzatılan ateşkesin ardından günlük yaşam, büyük ölçüde normal seyrine geldi.

Şehir, savaş öncesi yoğunluğuna yeniden kavuşurken, insanların işlerinin başına döndüğü ve özellikle mesai saatlerinin ardından trafikte yoğunluk yaşandığı görülüyor.

SOKAKLAR YENİDEN KALABALIK

Havaların ısınmasıyla birlikte park ve bahçeler de dolarken kafeler de eski canlı günlerine döndü.

Sokakların yeniden eski canlılığına kavuşmasıyla birlikte ticaretin de hareketlendiği kentte, seyyar satıcıların önünde oluşan kalabalıklar dikkati çekiyor.

ABD'YE TEPKİ HALA DEVAM EDİYOR

Talegani Caddesi’nde bulunan ve bugün müze olarak kullanılan eski ABD Büyükelçiliği binasının karşısına asılan, ABD’ye yönelik mesajlar içeren afişler ise kentteki siyasi atmosferin hala canlı olduğunu gösteriyor.

Söz konusu afişlerde; ABD’nin Japonya’ya attığı atom bombası, siyahilere yönelik ırkçı saldırılar, Yemen’deki rolü, Basra Körfezi’nde gözaltına alınan ABD askerleri, Afganistan işgali ve Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik girişimlere ilişkin görseller de yer alıyor.