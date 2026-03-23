İran’ın füze saldırıları İsrail’deki birçok bölgeye zarar verdi

İran, İsrail’e yönelik misilleme saldırılarını sürdürüyor.

İsrail’in merkez bölgeleri bir kez daha İran’dan gerçekleştirilen füze saldırılarının hedefi oldu.

FÜZELER HASARA YOL AÇTI, CAN KAYBI YAŞANMADI

Füzeler birçok bölgede maddi hasara yol açarken, Magen David Adom (MDA) ambulans servisi herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu.

Buna rağmen, bazı sakinlerin sığınaklara kaçarken yaşanan panik anlarında hafif şekilde yaralandığı ya da şok geçirdiği aktarıldı.

MDA’nın saldırılardan etkilenen bölgelere çok sayıda acil yardım ekibi gönderdiği ve ihtiyaç duyan bölge sakinlerine tıbbi destek sağladığı kaydedildi.

İsrail basını, saldırılarda parça tesirli mühimmat taşıyan füzelerin kullanıldığını duyururken, en az 1 füze enkazının bir okulun bahçesine düştüğü iddia edildi. Füzelerin kaçının engellenebildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.