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AA & Ensonhaber

İran’ın İsrail’e yönelik dün akşam saatlerinde başlattığı saldırılar, bu sabah da devam etti. İsrail devlet televizyonu KAN’ın aktardığına göre, Tel Aviv’in güneyini hedef alan sabah saldırılarında 2 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır olmak üzere 21 kişi yaralandı.

3 ÖLÜ, 91 YARALI VAR

Son saldırılarla birlikte İran’ın son 24 saat içinde İsrail’e düzenlediği toplam 6 füze saldırısında ölü sayısı 3’e, yaralı sayısı ise 91’e yükseldi.

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA 15 DAKİKADA 3 FÜZE SALDIRISI

İsrail ordusu, İran’dan ülkenin kuzey, güney ve merkezine yönelik yeni füze atışlarının gerçekleştiğini doğrularken, İsrail basını da sabah saatlerinde yaklaşık 15 dakika içinde üç ayrı füze salvo atışı yapıldığını duyurdu.

TEL AVİV'DEKİ YIKIM, GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Yoğun füze saldırısı altındaki başkentte yıkımın boyutu, günün aydınlanmasıyla havadan da görüntülendi.

Saldırıların hedefinde yerleşim bölgeleri ve bazı binalar yer aldı. İsrail, gelen saldırılara karşılık vereceğini belirtirken, bölgede tansiyonun daha da yükselebileceği değerlendiriliyor.