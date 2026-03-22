İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, protesto edildi

ABD ile İsrail'in saldırdığı İran, füze misillemeleriyle karşılık veriyor.

İran'ın füzeleri Demir Kubbe'yi geçerken, füze misillemeleri ise gece boyunca sürdü.

Dimona ve Arad kentlerine füzeler doğrudan isabet ederken, büyük çapta ise yıkım meydana geldi.

AŞIRI SAĞCI BAKANA TEPKİ

Yıkım sonrası bölgeyi ziyaret eden İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e, halktan sert bir tepki geldi.

"ÖLÜMLERİN SORUMLUSU SENSİN"

Ben-Gvir'in etrafındaki koruma ordusunun arasından seslenen bir kadın, İsrailli bakana İbranice, "Bütün bu ölümlerin sorumlusu sensin, burada işin yok... Şehrimden defol git. Sen bir Nazi'sin, Yahudi-Nazi!" dediği görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İran'ın misillemesinde füzenin isabet ettiği İsrail'in güneyindeki Arad kentinde geniş çaplı yıkım yaşandı, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, İran'ın misillemelerinde İsrail'in güneyindeki Arad ve Dimona'da doğrudan isabet sağlayan ve ağır hasara yol açan füzelerin neden önlenemediğine ilişkin soruşturma başlattı.

İSRAİL'İN "EN ZOR AKŞAMI"

İran'ın İsrail'e yönelik misillemelerinin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu, "zor bir akşam" geçirdiklerini ifade etti.

Netanyahu, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran füzesinin büyük yıkıma yol açtığı Arad kentinin Belediye Başkanı Yair Maayan ile görüştüğünü bildirdi.

"Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik" ifadesini kullanan Netanyahu, bölgeye tüm yardımın sağlanması talimatı verdiğini kaydetti. Netanyahu, İran ve Lübnan'a yoğun saldırılar düzenleyen İsrail'in saldırılarının devam edeceğini belirtti.