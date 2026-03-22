Tel Aviv’de sirenler çaldı, İsrailliler sığınaklara yöneldi

Orta Doğu'da savaşın gölgesi ağırlaşıyor...

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail İran savaşı 23. gününde.

MİSİLLEME SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Çevre coğrafyalara hızla yayılan ve Körfez ülkeleri ateş çemberine alan savaşa dair yeni açıklamalar ve görüntüler ardı ardına paylaşılıyor.

İran, ABD ve İsrail'e yönelik misilleme saldırılarına devam ederken, gece saatlerinde İsrail'i bir kez daha füzeleriyle vurdu.

DEMİR KUBBE DELİNDİ

İran, İsrail'e çoğu Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini hedef alan 6 dalga halinde misilleme saldırısı düzenledi.

Bölgede kaydedilen görüntülerde füzenin, İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'yi delmeyi başardığı görüldü.

Füzenin isabet etmesinin ardından büyük bir patlama yaşandı.

47 KİŞİ YARALANDI

İran füzesinin Dimona kentine isabet etmesi sonucu 47 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca füzenin isabet ettiği bölgede yangın çıktığı görüldü.

İSRAİLLİLER SIĞINAKLARDA

Bu kapsamda, İran'ın İsrail'e yönelik devam ettirdiği misilleme saldırıları nedeniyle Tel Aviv kentinde sirenler çalmaya devam ediyor.

Sirenler çalmasının ardından İsrailliler, sığınaklara yönelerek güvenli bölgeye geçti.