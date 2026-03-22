Afrika Uluslar Kupası, Senegal ordusuna geçti

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 18 Mart tarihinde 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) şampiyonluğunun el değiştirerek Senegal'den Fas'a verildiğini duyurdu.

CAF Temyiz Kurulu, yaptığı açıklamada, Senegal'in finali hükmen kaybettiğine ve maç sonucunun Fas lehine 3-0 olarak kaydedildiğine karar verdiğini bildirdi.

Finalde Senegal'e 1-0 yenilen Fas'ın, rakip takım futbolcu ile teknik ekibinin maçtaki itirazı ve sahayı terk etmesi nedeniyle şampiyon olarak ilan edildiği bildirildi.

KONFEDERASYON AÇIKLAMASI

Açıklamada, "Fas Kraliyet Futbol Federasyonu (FRMF) tarafından yapılan itirazın şekli itibarıyla kabul edilebilir olduğuna ve itirazın onaylandığına karar verilmiştir. Senegal Futbol Federasyonunun (FSF), takımının davranışlarıyla Afrika Uluslar Kupası Yönetmeliği'nin 82. maddesini ihlal ettiği ilan edilmiştir. Afrika Uluslar Kupası Tüzüğü'nün 84. maddesi uyarınca, Senegal takımının maçı hükmen kaybettiği ve maçın sonucunun Fas Kraliyet Futbol Federasyonu (FRMF) lehine 3-0 olarak kaydedildiği ilan edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

KUPA ASKERLERE VERİLDİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Senegal Teknik Direktörü Pape Thiaw, sembolik bir jestle kupayı askerlere teslim ederek ülkesinin kupayı geri vermeyeceği mesajını verdi.

Kupayı elinde tutan Thiaw'ın, daha sonra askeri üssünde görevli askerlere teslim ettiği görüntüler, kısa sürede dünya gündemine oturdu.

Thiaw'ın kupayı adeta "güvence altına" alır gibi askerlere teslim etmesi, Senegal'in karara karşı resmi ve kurumsal bir duruş sergilediğinin göstergesi olarak yorumlandı.

Ülkede kamuoyu, sahada kazanılan şampiyonluğun masa başında alınamayacağını savunuyor.

FEDERASYON BAŞKANI SİNYALİ VERMİŞTİ

Senegal Futbol Federasyonu (FSF) Başkanı Abdoulaye Fall, Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF), 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) şampiyonluğunu Senegal'den alarak Fas'a vermesi kararı karşısında, Senegal'in sahada kazandığı zaferi savunmaya devam edeceğini söylemişti.

"SENEGAL DİK DURMAYA DEVAM EDECEK"

Karara ilişkin Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvuruda bulunacaklarını belirten Fall, mahkemenin söz konusu kararı iptal edeceğine inandıklarını söyledi.

Fall, Fas'a "masa başında verilen şampiyonluğun" hukuka aykırı olduğunun da altını çizerek "Senegal dik durmaya devam edecek ve alnının akıyla sahada kazandığı bu zaferi sonuna kadar savunacak." dedi.

OLAYLI MAÇI SENEGAL UZATLAMARDA KAZANMIŞTI

Afrika Uluslar Kupası'nı uzatmalarda ev sahibi Fas'ı 1-0 mağlup eden Senegal kazanmıştı.

Maçın 90+5. dakikasında Senegalli Malick Diouf'un Faslı oyuncu Brahim Diaz'a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından Fas penaltı kazanmıştı.

Senegalli futbolcuların penaltı kararına itirazı nedeniyle oyun uzun süre durmuştu.

Sahadan çekilerek soyuna odasına giden Senegalli futbolcuların tekrar sahaya dönmesi sonrasında Fas'tan Brahim Diaz'ın 90+24. dakikada kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtarmış ve maç uzatmalara gitmişti.

Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçmişti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf olmuştu.