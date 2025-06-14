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AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, İran'dan atılan füzelerin Tel Aviv, Ramat Gan ve Rishon Lezion bölgelerinde hasara yol açtığını duyurdu.

200 FÜZENİN 50'Sİ DURDURULAMADI

The Times of Israel’in aktardığı bilgilere göre, İran’ın gece boyunca İsrail’e yaklaşık 200 balistik füze gönderdiği iddia edildi. İsrail ordusu, bu füzelerin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini, ancak yaklaşık 50 füzenin (yani yüzde 25’inin) yere düştüğünü, bunların da genellikle açık alanlara isabet ettiği için engellenemediğini belirtti.

İSRAİL KENTLERİNDE SİVİL YERLEŞİMLER VURULDU

Askeri tesisler ve hava üslerinde herhangi bir hasar olmadığı öne sürülürken, hava savunmasını aşan füzelerin Tel Aviv, Ramat Gan ve Rishon Lezion’da can kayıplarına ve maddi zararlara yol açtığı bildirildi. İsrail medyası, özellikle Rishon Lezion’da füzelerin neden olduğu büyük hasarı gösteren görüntüler paylaştı.

İRAN'DAN İSRAİL SALDIRISINA MİSİLLEME

Bu gelişmeler, İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler ve ordu komuta merkezlerine yönelik geniş çaplı saldırıları sonrası başladı. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve bazı üst düzey isimlerin yanı sıra 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti; toplam sivil kaybı ise 78 olarak açıklandı.

İran’ın balistik füze misillemesinde ise 3 kişi hayatını yitirdi, 172 kişi yaralandı.

Olaylar üzerine Türkiye başta olmak üzere birçok ülke İsrail’i sert şekilde kınadı.