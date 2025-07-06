İran'ın füzelerinin İsrail'deki 5 askeri tesisi doğrudan vurduğu ortaya çıktı

İsrail'in, İran'a 13 Haziran'da başlattığı saldırılarla Orta Doğu'da gerilim yükselmişti.

12'inci gününde sonunda ateşkes sağlanırken yaşanan çatışmalarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

RADAR VERİLERİ ORTAYA ÇIKTI

Savaş bölgelerinde bomba hasarının belirlendiği uydu radar verileri, Oregon Eyalet Üniversitesi tarafından İngiltere merkezli The Telegraph gazetesiyle paylaşıldı.

Verilere göre İran, İsrail'in kuzey, güney ve merkez bölgelerinde yer alan hava üssü, istihbarat merkezi ve lojistik tesis dahil en az 5 askeri hedefi altı füzeyle vurdu.

İSRAİL SALDIRILARI KAMUOYUNDAN GİZLEDİ

Bu saldırılar, İsrail makamları tarafından kamuoyuna açıklanmadı.

The Telegraph'ın analizine göre, İran füzelerinin büyük çoğunluğu durdurulmuş olsa da saldırıların ilk 8 günü hedeflerine isabet eden füze oranı giderek arttı.

Karşılıklı saldırıların yedinci gününden itibaren İran tarafından fırlatılan füzelerin yaklaşık yüzde 16'sı İsrail'in hava savunma sistemini delerek hedeflerine ulaştı.

SAVAŞA ABD DE DAHİL OLMUŞTU

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

ATEŞKES SAĞLANDI

İran ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmıştı.

ABD Başkanı Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.