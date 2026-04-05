İran'ın İsrail'in Hayfa kentini vurduğu anlar kamerada

İran kısa bir süre önce İsrail'in kuzey bölgelerini hedef alan misilleme yaptı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamaya göre, İran füzesinin Hayfa kentinde bir binaya doğrudan isabet kaydetmesi nedeniyle biri ağır 4 kişi yaralandı.

Yedioth Ahronot gazetesi, İran'dan atılan füzenin bir binaya doğrudan isabet ettiğini aktardı. İran füzesinin isabet etmesinin ardından gaz tüpünün patlaması neticesinde olay yerinde yangın çıktığı da kaydedildi.

4 İSRAİLLİ DAHA ENKAZDA OLABİLİR

İsrail itfaiyesi ise binanın tamamen çökme riski bulunduğunu ve içeride mahsur kalanlar olabileceğini duyurdu.

İsrail Polis Komiseri Danny Levy ise basına yaptığı açıklamada, İran füzesinin doğrudan isabet ettiği bölgede 4 İsrailliden hala haber alınamadığını, enkaz altında kalmış olabileceklerini açıkladı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Levy, enkaz altında mahsur kaldığı düşünülen 4 İsrailliyi arama çalışmalarının ekipler tarafından sürdürüldüğünü belirtti.

Binaya isabet eden füze başlığının çarpma anında patlamamış olabileceğini söyleyen Levy, patlama ihtimaline karşı yandaki civardaki binaların tahliye edildiğini söyledi.

ENERJİ VE PETROKİMYA TESİSLERİ HEDEFTE

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 96'ncı dalgasına ilişkin açıklama yayımladı.

DMO açıklamasında, Hayfa’da İsrail savaş uçaklarına yakıt sağlayan rafinerinin ağır şekilde vurulduğu ve tesisin ana bölümlerinin tahrip edildiği öne sürüldü. Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Habşan bölgesinde ABD’li enerji şirketleri ExxonMobil ve Chevron’a ait gaz tesislerinin hedef alındığı kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu,

"Gerçek Vaad 4"

operasyonunun 96'ncı dalgasına ilişkin açıklama yayımladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu,

"Gerçek Vaad 4"

operasyonunun 96'ncı dalgasına ilişkin açıklama yayımladı.

Bunun yanı sıra BAE’nin Er-Ruveys bölgesinde bulunan ABD bağlantılı petrokimya tesisinde füze saldırısı sonucu büyük yangın çıktığı, Bahreyn’in Sitra bölgesindeki tesislere yönelik İHA saldırısında ciddi hasar oluştuğu ve Kuveyt’in Şuaybe bölgesindeki petrokimya tesisinde faaliyetlerin durmasına yol açan yangın meydana geldiği iddia edildi.

"İKİNCİ AŞAMA DAHA SERT OLACAK" UYARISI

İran tarafından yapılan açıklamada, saldırıların ilk aşama olduğu vurgulanarak, “Sivil hedeflere yönelik saldırıların sürmesi halinde operasyonun ikinci aşaması çok daha sert ve geniş kapsamlı olacaktır” denildi.

Ayrıca, ABD ve İsrail’e yönelik ekonomik ve askeri hedeflerin daha ağır şekilde vurulacağı mesajı verildi.

Öte yandan, saldırıda kullanılan füzelerden birine, daha önceki saldırılarda hayatını kaybeden 8 yaşındaki bir çocuğun fotoğrafının yapıştırıldığı bilgisi de dikkat çekti.