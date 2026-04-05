CHP'li Çerkezköy Belediye Başkanı'ndan çözüm önerisi sunan gence tepki

CHP'li belediyelerin sorunları bitmek bilmiyor.

Bir yanda yolsuzluklar, akraba kayırma ve rüşvet sarmalına giren belediyelere operasyon üzerine operasyon düzenlenirken bir yandan da finansal anlamda kötü yönetilen belediyeler, grevlerin merkezi oldu.

CHP'NİN ÇÖP VE ÇUKUR SORUNU

Vatandaşların sağlığını tehdit edecek boyuta ulaşan çöp ve çukur sorunu, CHP'li belediyelerde çözülemiyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan vatandaşlar, çukurların ne zaman kapanacağını oturdukları bölgedeki belediye başkanlarına soruyor.

ÇERKEZKÖY POTANSİYELİNİN GERİSİNDE KALDI

O adreslerden birisi de Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi oldu.

Büyük bir sanayi merkezi olma yolunda ilerleyen Çerkezköy, uzun zamandır yetersiz hizmetlerden dolayı ulaşmak istediği potansiyelin gerisinde kalıyor.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ SUNAN GENCE SİNİRLENDİ

CHP'li Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, ilçe merkezinde yapılan çalışmaları denetlemek üzere sokağa çıktı.

Bu esnada yanına yaklaşan bir genç, Vahap Akay'a bozuk yolların çözümüyle ilgili önerilerde bulunmak istedi.

"ELİNDEN BİR ŞEY GELİYORSA YAP"

O esnada öneride bulunan gence sinirlenen Başkan Akay, "İşimize bakıyoruz şimdi. Sen seferber olabilirsin, elinden bir şey geliyorsa yap." cevabını verdi.

KAMERALARA YANSIDI

O anlar bölgede bulunan vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.