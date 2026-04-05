Trump, İran'a verdiği mühleti paylaştı

Savaşta 38'inci gün...

ABD ile İsrail'in İran'a saldırısı ile başlayan savaş bölgede büyük bir yıkıma yol açtı.

Öte yandan İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması da dünya genelinde ekonomik sıkıntıları beraberinde getirdi.

Gelişmeler dikkatle takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump üst üste açıklamalar yapmaya devam ediyor.

İRAN'A VERDİĞİ SÜREYİ PAYLAŞTI

Truth Social hesabından yeni bir paylaşım yapan Donald Trump, İran'a verdiği yeni süreyi paylaştı.

ABD Başkanı paylaşımında herhangi bir ayrıntı vermeksizin "Salı, Doğu Saati ile akşam 08:00!" ifadesini kullandı.

Bu açıklama birçok kişi tarafından İran'a verilen süre olarak yorumlandı.

"İRAN HALKINI TERK ETMEYECEĞİZ"

ABD basınından 3 farklı kaynağa konuşan Trump, tehditlerinin dozajını artırdı.

İran'ın zamanının kısıtlı olduğunu öne süren Başkan Trump, "İyi bir şans var, ama anlaşma yapmazlarsa, oradaki her şeyi havaya uçuracağım.

İran halkı, savaşın ortasında ülkeyi terk edeceğimizden korkuyor, ama biz terk etmeyeceğiz.

Görüşmeler iyi gidiyor, ancak İranlılarla hiçbir zaman sonuca ulaşamıyorsunuz." dedi.

"HER ŞEYLERİNİ KAYBEDECEKLER"

Anlaşma olmaması halinde çok sert bir saldırı dalgasının başlayacağını ifade eden ABD Başkanı, şunları kaydetti:

Eğer sözlerini tutmazlarsa ülkedeki tüm elektrik santrallerini ve diğer tüm tesisleri kaybedecekler.



Salı akşamına kadar bir şey yapmazlarsa, ne elektrik santralleri çalışacak ne de köprüler ayakta kalacak.



Şanslılarsa, o ülkenin yeniden inşası 20 yıl sürecek. Eğer bir ülkeleri kalırsa tabii.

"PUTİN'İN ONLARDAN ZERRE KORKUSU YOK"

İran'ın hiçbir şeyinin kalmadığını iddia eden Trump, "Onlar kağıttan kaplan. Kağıttan kaplan. Gemileri yok.

Hiçbir şeyleri yok ve Putin'in onlardan zerre kadar korkusu yok." diye konuştu

"FENA HALDE DAYAK YİYORLAR"

Anlaşma konusunda bir kesinlik olmadığını vurgulayan Trump, şu ifadelere yer verdi:

Bir anlaşma olabilir de, olmayabilir de. Bilmiyorum. Bu insanlar hakkında hiçbir fikrim yok, fena halde dayak yiyorlar, size söyleyebileceğim tek şey bu.



Bu iş birkaç gün içinde sonuçlanmalı, çünkü aksi takdirde üzerlerine yağacak olan cezaya aklı başında hiçbir insan katlanamaz.