Hakan Fidan, Ahmed Şara ve Vladimir Zelensky ile görüştü

Şam'da kritik zirve...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Bu kapsamda Fidan'ın son adresi Suriye oldu.

SURİYELİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Fidan, Suriye ziyareti kapsamında ilk olarak Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son durum ele alındı.

ŞARA VE ZELENSKY İLE BİR ARAYA GELDİ

Fidan daha sonra Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin de bulunduğu bir görüşmeye geçti.

Görüşmeye ilişkin bir fotoğraf karesi paylaşıldı.

ANA GÜNDEM SAVAŞLARIN SONA ERMESİ

Görüşmede İran'daki savaşın yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşının da masaya yatırıldığı belirtildi.

Taraflar bu konuda hangi adımları atabileceklerini ele aldı.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ ROLÜ

Türkiye devam eden iki savaşta da barış ve istikrarın sağlanması için yoğun bir diplomatik süreç yürütüyor.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmak üzere birçok üst düzey yetkili taraflar arasında ateşkesin sağlanması için birtakım görüşmeler yapıyor.